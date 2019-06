© foto di J.M.Colomo

SportMediaset rivela che in merito alla missione di ieri a Madrid di Maldini e Boban, si respira un cauto ottimismo intorno al nome di Dani Ceballos, centrocampista del Real e della Spagna Under 21 che non è nei piani di Zidane. Il Real non ha chiuso al prestito, ma chiede l'inserimento dell'obbligo di riscatto per arrivare ad incassare almeno 40 milioni di euro. Più complicata invece la pista che porta a Theo Hernandez, su cui si stanno muovendo da tempo Juve e Napoli