Milan, arriva la terza zampata in entrata: tutto fatto per Bennacer

© foto di Federico Gaetano

Il Milan dopo Krunic e Hernandez, ha piazzato il terzo acquisto sul mercato. Ieri dopo un incontro con il direttore sportivo dell’Empoli Pietro Accardi, i rossoneri hanno chiuso per Ismaël Bennacer per circa 16 milioni più due di bonus. Un acquisto mirato che soddisfa le richieste del tecnico Marco Giampaolo, bravo a lavorare con una certa tipologia di giocatori. Bennacer verrà utilizzato dall’allenatore abruzzese davanti la difesa, nel ruolo di playmaker, ed è il secondo centrocampista acquistato dal duo Boban-Maldini dopo Krunic, proveniente anche lui dall’Empoli. Al giocatore un contratto di 5 anni a circa 1,3 milioni a stagione, un’offerta superiore alla Fiorentina che era sulle tracce del giocatore da tanto tempo. Il Milan così nei prossimi giorni dovrà dedicarsi alle uscite, soprattutto sulla corsia sinistra dove ha in rosa ben 4 terzini mancini, oppure in attacco dove uno tra Cutrone e Silva potrebbe andare via. La squadra tra pochi giorni si riunirà a Milanello, precisamente il 9 luglio, mentre l’allenatore verrà presentato lunedì alle 17 in sede. Sta così nascendo il nuovo Milan, fatto di giovani interessati qualche scommessa, ma tutti elementi funzionali al gioco che vuole attuare mister Giampaolo. Lo stesso Denis Praet potrebbe essere una mezzala in orbita rossonera, come affermato dallo stesso presidente Massimo Ferrero ieri sera a Sportitalia: “Praet è un fuoriclasse. Corsie preferenziali? Se sono esatte andrà al Milan, Giampaolo era innamorato di Praet, mi disse di non venderlo un anno fa". Per quanto riguarda i giovani ieri c’è stato un incontro a Casa Milan tra Geoffrey Moncada, responsabile dell'area scouting, e Mikael Silvestre, agente di Luan Capanni, trequartista brasiliano classe 2000 della Lazio. Il ragazzo ha parlato anche con Zvonimir Boban, presente presso gli uffici della sede rossonera per portare avanti la trattativa. Capanni potrebbe andare a rinforzare la squadra Primavera di Giunti.