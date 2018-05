Milan, arriva l’Europa: ora 90 minuti per evitare tre turni preliminari

© foto di www.imagephotoagency.it

Novanta minuti separano il Milan dall’obiettivo minimo stagionale. Perché il settimo posto dopo il pareggio a Bergamo è matematico, i rossoneri l’anno prossimo giocheranno nuovamente in Europa, ma c’è una netta differenza tra il sesto e il settimo posto. La squadra di Gattuso tra una settimana proverà a vincere con la Fiorentina per mantenere quel punto di vantaggio sull’Atalanta che permetterebbe di evitare tre turni preliminari dal 26 luglio al 30 agosto, ben 6 partite tra andata e ritorno che comprometterebbero l’andamento della squadra nel prossimo campionato.

Non solo, con il settimo posto il Milan dovrebbe rinunciare anche alla remunerativa tournee estiva negli Usa. Serve dunque un’altra settimana di sofferenza prima di tagliare il traguardo minimo stagionale. Tutto questo clamore per eguagliare lo stesso piazzamento della passata stagione, con l’aggravante di aver speso 250 milioni di euro l’estate scorsa. L’unica nota positiva è che la squadra ha diversi giocatori interessanti su cui lavorare l’anno prossimo, ma con 3-4 innesti di qualità e con Gattuso sin dall’inizio potrà sicuramente fare meglio.

Il pareggio a Bergamo è stato comunque importante, perché non era facile rialzarsi e reagire dopo i 4 gol presi in finale di Coppa Italia, invece il Milan fino a tre minuti dalla fine era in vantaggio 1-0 e avrebbe potuto chiudere prima i giochi relativi al sesto posto. Con la Fiorentina si punterà alla vittoria ma non sarà per nulla scontato, da sempre la viola è un avversario scomodo per i rossoneri, ma l’occasione non è da fallire per non compromettere il cammino del prossimo campionato.