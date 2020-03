Milan, arriva Rangnick? Occhio alla ruota della sfortuna. E alla temuta principessa

Se al Milan arriverà davvero Ralf Rangnick, i rossoneri dovranno abituarsi anche a qualche stravaganza. Come la ruota della sfortuna, raccontata da Tuttosport: al Lipsia, quando le cose non andavano bene, chi non rispettava le regole doveva girare la ruota. Che si fermava, appunto, non su ricchi premi bensì su curiose punizioni. Di natura diversa, a partire da allenamenti particolarmente pesanti. La più temuta? La principessa: il malcapitato doveva allenarsi in tutù rosa per una settimana.