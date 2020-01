Milan, arrivano due colpi giovani last minute

E’ stato un finale di mercato molto movimentato per il Milan. La squadra rossonera nella giornata di ieri ha lasciato partire in prestito Ricardo Rodriguez al PSV, e lo ha sostituito in serata con il terzino sinistro Antonee Robinson del Wigan, in prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Un’operazione che si aggira attorno ai 7 milioni di euro. Il 22enne di origine americana è stato preso per fare il vice Hernandez, pur avendo già una discreta esperienza in campo internazionale. Robinson infatti è già nel giro della nazionale statunitense con cui ha già esordito nel maggio del 2018: ad oggi sono 7 le partite con la nazionale maggiore.

L’altro acquisto del Milan è Alexis Saelemaekers, ventenne belga proveniente dall’Anderlecht. Preso per sette milioni circa sempre in prestito con diritto che può mutare in obbligo, il giocatore può svolgere diversi ruoli sulla fascia destra, ed essere quindi un vice Conti o un sostituto di Castillejo nell’attuale 4-4-2. Due investimenti su giovani che numericamente vanno a completare una rosa sfoltita a gennaio con ben sei operazioni in uscita. Entrambi i giocatori saranno stamattina a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto. La dirigenza nel mese di gennaio ha lavorato su tante operazioni, a cominciare dal grande ritorno di Ibra, tagliando poi in seguito giocatori come Suso, Caldara, Piatek Borini e Rodriguez, e acquistando due giovani oltre a due esperti come Begovic e Kjaer, tanti movimenti per un mercato sempre complicato come quello invernale.