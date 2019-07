Milan, arrivano Leao e Duarte. Ma non è ancora finita sul mercato

Il Milan spinge forte sull’acceleratore. Nel giro di tre-quattro giorni ha piazzato due colpi: uno in attacco e l’altro in difesa. Rafael Leao è sbarcato ieri a Malpensa e stamattina svolgerà le visite mediche con il club rossonero. Mentre stesso nella giornata odierna atterrerà in Italia l’altro colpo, Leo Duarte, difensore proveniente dal Flamengo per circa 11 milioni. Leao e Duarte vanno ad aggiungersi ad altri tre colpi in entrata ovvero Hernandez, Krunic e Bennacer. Il mercato però prevede ancora qualche aggiustamento, soprattutto se dovessero partire Suso e Andrè Silva. Con il budget ricavato dalle loro cessioni Maldini e Boban potrebbero piazzare un altro paio di squilli. Serve ancora una seconda punta, e una mezzala. Ecco perché l’affare Angel Correa non è ancora del tutto sfumato, anche se ci sono forti interessamenti da parte di club esteri. L’argentino resta uno degli obiettivi dei rossoneri e molto dipenderà dalla trattativa tra Milan e Atletico, perché Maldini e Boban non vogliono andare oltre i 40 milioni più bonus, mentre gli spagnoli chiedono almeno 50 milioni. Intanto ieri è tornato ad allenarsi a Milanello il brasiliano Lucas Paquetà. Sarà fondamentale per Marco Giampaolo contare sulla fantasia del trequartista , poiché grazie a lui le due punte dovranno essere innescate a perfezione. Paquetà dopo le vacanze sta seguendo un programma personalizzato per trovare la forma prima possibile.