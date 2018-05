Milan, aspetto tecnico e mercato: le rassicurazioni di Fassone

© foto di Federico Gaetano

Il Milan non smobilita, non ci sarà nessuna fuga di giocatori, anche se dovesse arrivare la clamorosa esclusione del Milan dall’Europa League. Nella peggiore delle ipotesi i rossoneri saranno esclusi dall’Uefa e perderanno quei 20 milioni che ogni club ottiene con la partecipazione ai gironi di Europa League, ma il concetto base resta: la squadra sarà rinforzata. Lo ha dichiarato ieri l’amministratore delegato Marco Fassone dopo il Cda a Casa Milan: “I nuovi acquisti? Ho cercato di essere trasparente e chiaro con i tifosi. Al di là della partecipazione all'Europa League, arriveranno. Questa ulteriore tegola non inciderà, non pensiamo di portare ancora 10-11 giocatori... ne arriveranno 2 o 3, poi che possiamo pagarli 20 in meno o 20 in più, vediamo”, ha fatto sapere il dirigente rossonero.

Se l’aspetto societario continua a preoccupare molto, perché il rifinanziamento non verrà effettuato prima del verdetto dell’Uefa di metà giugno, sotto l’aspetto tecnico e del mercato sono arrivate rassicurazioni dai vertici societari: “Non c'è alcuna preoccupazione tra i giocatori e l’allenatore, li ho rassicurati che da parte della gestione non c'è assolutamente nulla. Sono stati bravi negli ultimi due anni, ormai la maturità del gruppo è eccellente", ricorda Fassone in riferimento alle voci che circolano sulla società ormai da mesi.

Più preoccupante invece l’aspetto relativo al rifinanziamento del debito con Elliott: “La parte di rifinanziamento un po' più complicata è quella della holding, le informazioni che ho io, anche se qualcosa seguo anche io, sono tali per cui non è da prevedere che ci possa essere una accelerazione a brevissimo. Per quanto invece riguarda il rifinanziamento del debito del Milan, è una cosa più semplice, nel momento in cui ci fosse una schiarita sulla holding sarà abbastanza rapido”.