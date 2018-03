Milan, assalto a Pavon: costa 35 milioni. Gomez (finalmente) al Boca?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cristian Pavon tra i primi obiettivi del Milan per la prossima estate. Come riporta il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, il ds Mirabelli e il settore scouting rossonero hanno più volte visionato l'esterno offensivo classe '96 che il Boca Juniors valuta ben 35 milioni di euro.

Un prezzo molto alto, che però non blocca un affare che la società meneghina vorrebbe chiudere nei prossimi mesi: nella trattativa potrebbe essere inserito anche Gustavo Gomez, difensore paraguaiano a lungo seguito proprio dal Boca nel mese di gennaio.