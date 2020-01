© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan all’assalto di Politano. Come si legge questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport i dirigenti rossoneri si incontreranno con i manager interisti la settimana prossima per discutere del giocatore. Si profila una trattativa sulla base di uno scambio di prestiti con Kessie. Da valutare la formula, che potrebbe anche portare a una plusvalenza per entrambi i club.