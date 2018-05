Milan, asta aperta per Donnarumma: Mirabelli chiede almeno 70 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gigio Donnarumma torna a essere al centro di ogni discussione di mercato in casa Milan. Il portiere potrebbe anche lasciare i rossoneri in estate, ma il ds Mirabelli è pronto a chiedere non meno di 70 milioni più bonus, ovvero la cifra che il club avrebbe voluto inserire come clausola nella scorsa estate. I dirigenti milanisti sanno di avere un patrimonio che non può essere svenduto ma attendono che qualcuno si presenti per chiedere effettivamente lumi a proposito del futuro del giovanissimo numero uno. Il PSG sembrava interessato, ma non alle cifre proposte dal Milan. Il club si attende anche una chiara presa di posizione del giocatore, in un senso o nell'altro, anche per evitare di restare schiacciati dalla trattativa, come accaduto solo un anno fa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.