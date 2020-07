Milan, Aston Villa soddisfatto di Reina: il club inglese proverà a trattenerlo

L'Aston Villa è rimasto molto soddisfatto del rendimento in questi ultimi mesi di Pepe Reina, arrivato a gennaio in prestito secco dal Milan, e per questo è probabile che gli inglesi provino a trattenerlo anche per la prossima stagione. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che spiega anche che il club rossonero, con l'eventuale cessione dello spagnolo, potrebbe alleggerire ulteriormente il monte ingaggi visto che Reina ha ancora un anno di contratto a tre milioni di euro netti all'anno.