Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: si rivede Biglia, Laxalt a sinistra. L'ex Caldara dal 1'

Se il campionato fosse iniziato a giugno, Milan e Atalanta si contenderebbero lo scudetto. Le due squadre più in forma della Serie A si ritrovano invece questa sera a San Siro con obiettivi diversi. I rossoneri tentano l’assalto alla Roma per evitare i preliminari di Europa League. I nerazzurri, già certi della qualificazione alla prossima Champions, vogliono lanciare la volata a Inter e Lazio per il secondo posto. Senza dimenticare che, vincendo, la Dea andrebbe momentaneamente a -3 dalla Juventus prima.

Stefano Pioli, fresco di rinnovo contrattuale, deve fare i conti con le assenze di Conti, Romagnoli e Theo Hernandez in difesa: dentro Gabbia al fianco di Kjaer e Laxalt terzino sinistro. Manca anche Bennacer: a centrocampo si rivede così Biglia. Confermato il trio alle spalle di Ibra.

Gian Piero Gasperini ha tutti a disposizione tranne il solito Ilicic. Il tecnico di Grugliasco preferisce Gosens a Castagne sull’out sinistro (e Hateboer torna titolare sulla destra), per il resto manda in campo la formazione attesa alla vigilia. In difesa c’è l’ex Caldara con Toloi e Djimsiti. Malinovskyi e Gomez dietro Duvan Zapata.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Biglia, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Malinovskyi, Gomez; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.