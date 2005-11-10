Athekame rinato in Francia: il Milan pensano al ritorno anticipato, ma il Lione fa muro

Da possibile partente a risorsa da recuperare. Il percorso di Zachary Athekame ha preso una piega inattesa dopo il trasferimento al Lione, dove il Milan lo ha mandato in prestito la scorsa estate per consentirgli di trovare quello spazio che a Milano sarebbe stato difficile garantirgli. In Francia, però, il giovane svizzero ha saputo sfruttare al meglio l'occasione, diventando rapidamente un punto fermo della formazione francese. Un'evoluzione che non è passata inosservata a Casa Milan, dove il suo rendimento viene seguito con particolare attenzione. Tanto che nelle ultime settimane, scrive Gazzetta.it, ha iniziato a prendere corpo l'ipotesi di interrompere anticipatamente il prestito e riportarlo a Milanello già nella finestra invernale.

Athekame convince anche dopo Fonseca

L'addio di Paulo Fonseca, passato allo Sporting, potrebbe rappresentare un'incognita, ma non necessariamente un ostacolo per il terzino. Anche Carlos Vicens, suo successore e allievo di Guardiola, propone infatti un calcio offensivo e propositivo, potenzialmente adatto alle caratteristiche dello svizzero. Athekame è stato titolare in tutte le giornate di Ligue 1 disputate finora, mettendo a referto due gol e tre assist. Qualche imperfezione difensiva è emersa nelle coppe, come in occasione del pareggio della Real Sociedad in Europa League, ma il bilancio resta decisamente positivo. Spinta, fisicità, esplosività e qualità nei cross sono diventate risorse importanti per il Lione.

Milan alla finestra, ma il Lione non vuole perderlo

La fiducia ricevuta da Fonseca ha avuto un peso anche nella crescita mentale del giocatore, che ha trovato spazio e serenità senza particolari pressioni. A favorirlo è stata anche l'assenza di concorrenti diretti nel ruolo, dopo la partenza di Maitland-Niles verso l'Everton. Il Milan osserva con interesse, ma il possibile ritorno anticipato apre inevitabilmente un interrogativo: Vicens sarà disposto a rinunciare a un titolare appena arrivato? Per il Lione, che punta a restare in zona coppe anche per tutelare le proprie risorse economiche, perdere Athekame a gennaio non sarebbe indolore. La situazione resta aperta, con i rossoneri pronti a valutare il rientro e il club francese intenzionato a godersi ancora il proprio esterno.