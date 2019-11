Milan, attesa Caldara. Pioli: "Sta meglio, ma non è ancora pronto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua l'attesa in casa Milan per Mattia Caldara. In conferenza stampa, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha affrontato il tema delle condizioni del difensore centrale: "Sta meglio ma non è ancora pronto per giocare con noi. Oggi si allena con la Primavera perché domani giocherà con la Primavera. Serviranno almeno un paio di settimane, poi sarà alla pari dei compagni".