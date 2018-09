Milan, attesa per Gazidis: entro fine mese la risposta definitiva

Dopo quello dei calciatori, il Milan è ben attento al mercato dirigenziale. E adesso attende una risposta da Ivan Gazidis, attualmente direttore generale dell'Arsenal, che Elliott vorrebbe come nuovo amministratore delegato del club di via Aldo Rossi. Al suo arrivo - riferisce Tuttosport - è legato anche il ritorno di Umberto Gandini, in uscita dalla Roma.