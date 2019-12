L’offerta è stata presentata (ormai da giorni), non resta che attendere. Il Milan è uscito allo scoperto offrendo a Ibrahimovic la possibilità di tornare in rossonero. Secondo il Corriere della Sera, il sogno dei dirigenti milanisti è di presentare Zlatan il 15 dicembre prossimo quando, in occasione della festa per il 120° compleanno del club (che cadrà il giorno seguente), tanti ex si presenteranno a San Siro e prenderanno parte alla cena che si terrà la stessa sera.Per quella data Ibra avrà sciolto le riserve sul futuro e risolto i dilemmi interiori (sul tavolo dello svedese ci sono anche altre proposte, alcune ricchissime da Cina e Medio Oriente). Boban e Maldini lo aspettano, consapevoli che Elliott, se ha avallato la proposta di 6 milioni per un contratto di 18 mesi, consentirà altri investimenti solo a fronte di preventive uscite. Ma l’obiettivo principale del mercato di gennaio resta Ibrahimovic. Presentarlo il giorno della grande festa sarebbe il massimo. Un regalo niente male per una tifoseria delusa e depressa.