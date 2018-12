Milan, attesa per Ibra: lo svedese attende novità dalla Turchia

© foto di Imago/Image Sport

In casa Milan diventa quasi spasmodica l’attesa per Zlatan Ibrahimovic. L'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport scrive che lo svedese è in Turchia per dedicarsi alla sua passione preferita: la caccia. Tuttavia l'ex Manchester United sta aspettando notizie da Leonardo: per i rossoneri è possibile operare un prestito di sei mesi per una spesa complessiva di tre milioni di euro. Però, prima di informare i Los Angeles Galaxy di questo progetto, in via Aldo Rossi vogliono essere certi che l’Uefa non ponga problemi di alcun genere. C'è ottimismo, ma si attende che qualcuno faccia il primo passo.