Milan-UEFA, si va al TAS. Dopo una lunga analisi del dispositivo emesso dalla Camera Giudicante, i legali di Elliott e del Milan hanno deciso di appellarsi nuovamente alla corte di Losanna per ridiscutere i termini per il rientro nelle regole del Fair Play Finanziario. Dunque, oggi verrà depositato ufficialmente il ricorso che verrà poi discusso nel nuovo anno. Per un altro round tra il club e la UEFA.