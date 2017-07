Milan-Aubameyang, l'assalto dopo la chiusura del mercato cinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pierre-Emerick Aubameyang è tornato a essere il primo obiettivo per l'attacco del Milan. Il Tianjin di Cannavaro, in Cina, ha ufficializzato l'acquisto di Modeste, allentando la presa sul giocatore di proprietà del Borussia Dortmund. Domani pomeriggio chiude il mercato della Super League cinese, poi Mirabelli e Fassone daranno il via alla trattativa con il club tedesco. L'attaccante costa 60 milioni di euro, cifra che però non sembra spaventare i rossoneri anche perché paiono ormai decisi a puntare forte sul bomber originario del Gabon. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.