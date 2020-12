Milan avanti 2-0 al 45' contro il Sassuolo grazie a Speedy Leao e Saelemaekers

vedi letture

Il Milan termina in primo tempo in vantaggio per 2-0 contro il Sassuolo al Mapei Stadium mantenendo dunque il vantaggio sulle inseguitrici e dimostrando tutto il proprio valore. La partita passerà alla storia anche per il gol più veloce del nostro campionato, con Leao, che lanciato da Calhanoglu dopo aver battuto il calcio d'inizio, ha controllato e segnato l'1-0 dopo 6 secondi e 8 decimi, superando il record precedente di Poggi col Piacenza contro la Fiorentina nel 2001 (8 secondi). Annullato il primo raddoppio rossonero siglato da Calhanoglu al 9' per un fuorigioco a inizio azione da parte di Saelemaekers. E' stato lo stesso calciatore belga a "farsi perdonare" mettendo a segno al 28' grazie allo splendido assist di Theo Hernandez dopo fuga sulla sinistra. Il Sassuolo dal canto suo non è rimasto a guardare giocando anche una buona partita e andando comunque vicino al gol, con le conclusioni di Berardi e Traoré, ma i rossoneri si sono mostrati superiori sia perché più cinici sia per le disattenzioni da parte della squadra di De Zerbi.