Milan, avanti adagio per Theo Hernandez: il Bayer Leverkusen ci prova

© foto di J.M.Colomo

Tempi lunghi per arrivare a Theo Hernandez del Real Madrid da parte del Milan. Il giocatore ha una valutazione da circa 20 milioni, con i rossoneri che vorrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il Bayer Levenrkusen sembra disposto ad avvicinarsi alla richiesta dei Blancos, che vorrebbero almeno inserire l'obbligo per il riscatto del calciatore. Determinante sarà la volontà dell'esterno. Se dovesse arrivare il giocatore spagnolo, ecco che i rossoneri dovrebbero cedere almeno due tra Ricardo Rodriguez, Laxalt e Strinic. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.