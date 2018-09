Milan avanti al Castellani dopo 45 minuti: ma l'Empoli non molla

“L’Inter? Le prime partite sono complicate per tutti... chiaramente i valori poi vengono fuori. Ora cominciano anche gli scontri diretti, sarà un bel campionato”. Così a TuttoMercatoWeb sul momento nerazzurro il grande ex Walter Zenga. L’allenatore milanese ha voglia di una panchina...

La Gazzetta dello Sport in prima: "Tegola Milan, si ferma il Pipita"

Messaggero Veneto: "Udinese, il cuore non basta"

Il Secolo XIX: "Vittoria buttata via. La Samp si ferma agli 11 metri"

Roma, il Corriere dello Sport titola: "Ossigeno per Di Francesco"

Fiorentina, La Nazione in prima pagina: "Firenze si ribella"

MILAN AVANTI - Lucas Biglia porta in vantaggio il Milan dopo dieci minuti di gioco, al primo tiro scagliato dai rossoneri verso la porta di Terracciano: l'argentino approfitta di una corta respinta di Krunic davanti all'area di rigore azzurra e complice, una deviazione di Capezzi, porta avanti i rossoneri.

Termina al Castellani un primo tempo divertente, giocato su ottimi ritmi, che vede il Milan meritatamente avanti ma un Empoli assolutamente in partita e anche vicino al pari in due occasioni. Nelle formazioni le novità principali sono due: la presenza di Traorè nei toscani e quella di Borini nei rossoneri, viste le precarie condizioni di Cutrone.

