Milan, avanti con il rinnovo di Ibra: tanti bonus nel contratto. Lo stipendio può arrivare a 7 mln

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è la priorità assoluta in casa Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club e Mino Raiola, agente dello svedese, sono in continuo contatto per definire gli ultimi dettagli del prolungamento dell'attaccante e la dirigenza rossonera ha presentato al giocatore un contratto modulare con tanti bonus, proprio come si fa con i manager: si tratta di bonus legati ad obiettivi personali e di squadra che potrebbero permettergli di guadagnare anche oltre sette milioni di euro netti.