Milan, avanti tutta per Christensen: previsto un incontro per il prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Avanti tutta per Andreas Christensen. Il Milan continua a lavorare per portare alla corte di Gattuso il difensore centrale di proprietà del Chelsea, che è diventato una riserva sotto la guida di Sarri e che ha bisogno di ritrovare continuità e fiducia. Un prestito potrebbe fare al caso sia dei rossoneri che dei Blues e permetterebbe a Leonardo di andare oltre ai paletti del Fair Play finanziario. Visti gli ottimi rapporti tra le parti, certificati anche dal prestito estivo di Bakayoko, fanno ben sperare il club di proprietà del fondo Elliott. C'è aria di incontro a breve, con i dirigenti milanisti che vorrebbero chiudere per ottenere subito un altro rinforzo utile alle rotazioni di Rino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.