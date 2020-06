Milan, avviati i contatti con Raiola per Donnarumma: il PSG resta vigile

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan e Mino Raiola hanno iniziato a discutere del rinnovo di Gigio Donnarumma. I primi contatti con la dirigenza sono stati allacciati anche se sarà decisivo il confronto tra l'agente e Ivan Gazidis previsto per le prossime settimane. In caso di mancato accordo ecco che potrebbe tornare in ballo l'ipotesi PSG, con Leonardo che potrebbe farsi avanti per riprovare a portare l'estremo difensore al Parco dei Principi.