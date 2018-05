Milan, avvocati al lavoro per evitare l'esclusione dall'Europa League

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Premium Sport, il Milan per evitare l’esclusione dall’Europa League sta preparando, insieme ad un pool di avvocati, una documentazione da presentare alla camera di giudizio della UEFA relativa ad altri club che in passato sono stati sanzionati con multe e limitazioni della rosa. Inoltre, nell’ultimo consiglio d’amministrazione è stato deliberato un nuovo aumento di capitale, una decisione colta con sorpresa perché sembrava che questi non fossero urgenti.

Venerdì, riporta Premium, è stata anche inviata una lettera a Yonghong Li con cui il consiglio di amministrazione ha invitato il presidente del Milan a inviare gli ulteriori dieci milioni di un’altra tranche, entro cinque giorni ricordando che, se i soldi non dovessero arrivare nei tempi stabiliti, Elliot potrebbe subentrare come proprietario del club prima del 15 ottobre.