Milan, Bacca chiude al ritorno. E Kalinic spinge per rimanere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rebus attaccanti per il Milan del futuro. Dopo le parole di Carlos Bacca, che ieri sera ha chiuso a un ritorno in rossonero, il club continuerà a puntare su André Silva e Nikola Kalinic, concetto espresso peraltro questa mattina da Gennaro Gattuso nella lunga intervista rilasciata a Milan TV. Secondo quanto riportato da milannews.it, comunque, è certa la permanenza di uno dei due, non è scontata quella di entrambi. E, fra il croato e il portoghese, il più voglioso sembra essere proprio Kalinic, che tramite il suo agente avrebbe fatto sapere di voler continuare la sua carriera al Milan, con l'obiettivo di riscattarsi dopo un primo anno tutto fuorché soddisfacente.