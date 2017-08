Milan, Bacca lascia Milanello: niente allenamento e fuori dai convocati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la netta separazione tra Carlos Bacca e il Milan. Dopo la mancata convocazione per la trasferta rumena e l'assenza dall'allenamento di ieri a San Siro, oggi si aggiunge un altro capitolo alla vicenda. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante colombiano ha lasciato i campi di Carnago. Non si allenerà con il gruppo nel pomeriggio e, quasi sicuramente, non sarà presente tra i convocati per domani. Milan e Bacca sempre più distanti, in attesa del mercato.