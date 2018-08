Milan, Bacca salta l'allenamento: si chiude lo scambio con Castillejo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bacca al Villarreal e Castillejo al Milan: ormai è attesa solo per l'ufficialità. L'affare è infatti fatto, tanto che il colombiano - riporta Sport Mediaset - stamani non era a Milanello per la seduta di allenamento dei rossoneri. Stessa cosa per lo spagnolo che in attesa del trasferimento a Milano non ha lavorato assieme ai compagni.