Milan, Badelj pista fredda: i rossoneri hanno altri obiettivi a centrocampo

È ormai ufficiale che Milan Badelj non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina in scadenza il prossimo 30 giugno. Il regista croato, che si libererà a zero, viene accostato con insistenza al Milan ma, secondo quanto riportato da Milannews.it, per il club rossonero non è una priorità in quanto ha altri obiettivi per il centrocampo. La pista che porta a Badelj è quindi al momento piuttosto fredda.