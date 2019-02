© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tiemoué Bakayoko parla a RMC Sport France del suo arrivo al Milan, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato a diventare titolare. "Oggi penso di essere diventato importante e cerco di dare il massimo per portare il Milan dove merita. All’inizio giocavo solo degli spezzoni e sono stato giudicato un po’ velocemente, quando ho cominciato a giocare con continuità ho potuto migliorare le mie prestazioni. Era questo che mi mancava: la continuità. Le parole di Gattuso a inizio stagione? Ci siamo parlati, perché erano parole forti. Imparare a ricevere palla è un aspetto del gioco che apprendi quando cominci a giocare, sono parole che mi hanno toccato. Ma in fondo a me stesso sapevo che avrei cambiato le cose", le sue parole.