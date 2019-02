Milan, Bakayoko: "Alla Roma toglierei Dzeko, è uno dei migliori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della gara di domenica contro la Roma, Tiemoué Bakayoko ha dichiarato questo al Corriere dello Sport: "Essendo uno scontro diretto, di sicuro sarà importante per la classifica: loro sono quinti e noi dobbiamo vincere per staccarci. E’ quello che bisogna fare. Anzi, meglio se le vinciamo tutte da qui alla fine. Chi toglierei ai giallorossi? Dzeko perché è uno dei migliori attaccanti al mondo. Mercoledì hanno perso 7-1? Non è un problema mio (risata, ndr). Saranno certamente molto arrabbiati, ma questo è il calcio".