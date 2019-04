Telefonata del milanista al laziale "Non volevamo offenderti"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il calciatore milanista Tiemouè Bakayoko, protagonista con il compagno di squadra Kessie del gesto di scherno nei confronti di Acerbi dopo la gara di ieri a San Siro ha telefonato poco fa - apprende l'ANSA - al difensore laziale. "Ho massimo rispetto per te - ha detto il francese tramite un dirigente del club che faceva da interprete -, è vero, il nostro è stato uno sfottò, ma non c'era malizia: non volevamo assolutamente offendere te e la tua squadra".