Milan, Bakayoko: "Col tempo tornerò quello che avete visto in passato"

Attraverso un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale del Palermo, l’avvocato Sergio Anania dello Studio Legale Withers incaricato a gestire le trattative per la vendita della società rosanero, ha spiegato i dettagli della negoziazione con Follieri che questa mattina sarebbe...

Serie C, il Giudice Sportivo: due turni a Cori e Arma

Serie C, alcune società pensano a un candidato alternativo a Ghirelli

Righetti: "Lascio per il bene del Rimini. Tifosi sempre eccezionali"

Pro Piacenza, venerdì la messa in mora della società

Serie C, reti bianche fra Monopoli e Catania

Trequartista e due punte. Come cambia il Monza di Brocchi

Ternana, Ranucci: "TAR ci ha dato ragione. Rimini? Non si gioca"

Di Cintio: "La Serie B dovrà tornare a 22. Lega B non vada allo scontro"

Serie C, le designazioni della nona giornata del Girone A

Serie C, le designazioni della nona giornata del Girone B

Serie C, le designazioni della nona giornata del Girone C

Altre notizie Serie C

Parte Bakayoko : "Sarà una gara difficile con il Betis, loro sono una buona squadra. E' importante vincere per avere i nove punti nel girone".

Bakayoko e il Milan : "Fino ad ora l'integrazione è andata bene, sia con il gruppo che con il tecnico. Devo dare il meglio di me, ma già vedo dei miglioramenti. Sto cercando di adattarmi più velocemente possibile. Cerco di giocare di più".

Sul vero Bakayoko : "Il campionato è differente, col tempo arriverà il vero Bakayoko che avete visto in passato. Ci vuole un po di tempo".

Tiemoué Bakayoko , centrocampista del Milan , è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di Europa League contro il Betis Siviglia. Queste le dichiarazioni integrali del giocatore:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy