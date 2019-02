Milan, Bakayoko: "Con Piatek verso la Champions. Io come Vieira"

Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tiemoué Bakayoko, intervistato da Milan TV, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Sulla sua crescita: "Penso che tutti i tifosi abbiano cambiato opinione su di me e questo mi fa molto piacere. Sono molto felice".

Sul momento del Milan: "La squadra gioca bene, stiamo migliorando molto, nelle ultime partite non abbiamo subito gol. Penso che dobbiamo continuare così e lavorare sodo fino alla fine della stagione".

Sui compagni di squadra: "Sono amico di tutti. Sono una persona che lega con tutti, non ho problemi con nessuno, vado d'accordo con tutti i compagni".

Sui suoi miglioramenti: "Rispetto a due mesi fa io conosco meglio i compagni e loro conoscono meglio me. Sto lavorando tanto per essere utile alla squadra e sono contento di giocare bene in questo periodo. Sono molto umile. Se sono qui è perché la squadra sta giocando molto bene e la squadra gioca bene si notano di più anche le singole prestazioni. E questo vale anche per me".

Su cosa fa prima delle partite: "Ascolto un po' di musica, cerco di rilassarmi. Parlo un po' con Kessie che è un tipo divertente, e poi mi concentro su come devo giocare".

Sul suo rendimento: "Si può sempre migliorare. Sono qui solo da sei mesi, tra tre mesi starò meglio con la mia squadra. Devo solo andare avanti e crescere in ogni allenamento e in ogni partita".

Su come esulterà al primo gol con il Milan: "Ho preparato qualcosa per il mio primo gol, sarà una sorpresa...".

Su Piatek: "E' un giocatore veloce, intelligente e si è integrato subito nella squadra. Ha segnato due gol contro il Napoli, sono molto felice per lui, penso che anche grazie a lui potremo finire tra le prime quattro".

Su chi assomiglia: "Come modo di giocare somiglio più a Vieira, alto, forte, molto bravo tecnicamente... preferisco questo tipo di giocatore".

Sui tifosi: "Voglio ringraziarli tutti per avere fiducia in me. Tutta la squadra ha bisogno di loro per finire nelle prime posizioni".