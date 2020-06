Milan, Bakayoko è il partner ideale per Bennacer: l'unico scoglio è l'ingaggio

Il Milan è alla ricerca del partner ideale per Bennacer e lo ha già individuato in un fresco ex che presto dovrà trovarsi una nuova squadra. Si tratta di Tiemoue Bakayoko, già frequentatore di Milanello nella stagione 2018-2019 e rimasto fedelmente attratto dall'idea di giocare in rossonero. Difficilmente verrà riscattato dal Monaco dopo il prestito di quest'anno e il Chelsea non ha intenzione di trattenerlo perché non piace a Lampard. Per questo i dirigenti milanisti proveranno ad approfittarne, superando ovviamente lo scoglio dell'ingaggio che attualmente è l'unico vero scoglio da superare nella trattativa che nei prossimi giorni prenderà ufficialmente il via. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.