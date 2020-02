© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa di capire come si concluderà l'attuale stagione in casa Milan sono già iniziate le riflessioni sul futuro. Da quali elementi ricominciare il lavoro di costruzione della squadra per la stagione 2020/2021?

In questo senso il Corriere dello Sport rilancia il nome di un giocatore che oggi non è nelle fila rossonere, ma che ci è stato la scorsa stagione e che mira a tornarci: Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese di proprietà del Chelsea è tornato a vestire la maglia del Monaco, club che lo ha lanciato tre anni fa, con buoni risultati. Ma la sua presenza a San Siro per il derby ha fatto riprendere quota alla sua candidatura per il Milan del futuro. "La sua voglia di tornare non è un segreto" scrive in merito il quotidiano sportivo.