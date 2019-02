© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista Tiemoue Bakayoko, punto fermo (e di forza) del Milan di Rino Gattuso, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di RMC Sport France. Ecco le sue parole: "Piatek? Ne sono innamorato calcisticamente. Europa League? Volevamo fare bella figura, ma siamo stati eliminati all'ultima giornata del girone. Peccato. Ora guardiamo gli altri giocare ed è difficile restare ad osservare le tue avversarie in campo. La mia stagione? All'inizio è stato difficile, anche per via della lingua. Oggi va molto meglio sia in campo che nella vita di tutti i giorni e sono molto felice. Per il futuro, l'obiettivo è arrivare tra le prime quattro con il Milan e avere una sorpresa: la chiamata in Nazionale", ha detto.