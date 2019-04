© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Milan TV, Tiemoué Bakayoko è tornato a parlare della sfida contro la Juventus, in particolare delle scelte arbitrali. "La partita è stata molto buona, ottima da parte di tutta la squadra, anche se abbiamo perso ci sono molte cose positive. Sono contento di essere stato decisivo nell'azione del gol, peccato non sia servito a nulla. Già contro l'Inter avevo fatto gol, ma abbiamo perso. Non siamo stati fortunati, ma dobbiamo continuare a lavorare. Penso che l'arbitro si sia sbagliato in alcune situazioni, penso che il Var sarà sempre più usato. È un peccato ma non dobbiamo nasconderci dietro l'arbitro".