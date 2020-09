Milan, Bakayoko prima scelta a centrocampo ma si lavora anche a un colpo a sorpresa

vedi letture

Un nuovo centrocampista per Pioli. Secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera, non è da escludere un colpo a sorpresa per rinforzare ulteriormente la mediana del Milan. Viste le difficoltà riscontrate nell'operazione Tiemoué Bakayoko col Chelsea, così come per Florentino Luis del Benfica e Boubakary Soumaré del Lille, per il quotidiano il 'Diavolo' starebbe cercando infatti un nuovo "Mister X" per completare quanto prima il reparto.

In pole, in ogni caso, resta sempre Bakayoko, che dal canto suo continua a rifiutare offerte (per ultima quella del Crystal Palace) e fare pressioni sui Blues per coronare il suo sogno di vestirsi nuovamente di rossonero.