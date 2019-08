© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Franck Kessie è sempre un obiettivo del Monaco e per il Milan, secondo Tuttosport, potrebbe profilarsi un clamoroso ritorno: quello di Tiemoué Bakayoko, che potrebbe diventare il sostituto dell'ivoriano al Milan. Si tratta solo di ipotesi, ma a pochi giorni dalla fine del calciomercato il centrocampista francese non ha ancora trovato una sistemazione: Bakayoko aveva rapporti ormai logori con Gattuso e con Leonardo, mentre l'attuale dirigenza non scarta a priori un ritorno del classe '94. Quello meno convinto sembrerebbe Giampaolo, perché il centrocampista del Chelsea non rende benissimo come mezzala. Tutto però dipende dall'eventuale partenza di Kessie: il Monaco metterebbe sul piatto 25 milioni più bonus; il vero ostacolo sarebbe lo stipendio chiesto dal giocatore, il quale vorrebbe più di 4 milioni per trasferirsi nel Principato.