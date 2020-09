Milan, Bakayoko resta il primo obiettivo per il centrocampo ma c'è ancora distanza col Chelsea

Tiemoué Bakayoko resta la prima scelta del Milan per il centrocampo, ma la trattativa con il Chelsea è ancora bloccata. Questo perché, come riporta Tuttosport . c’è ancora distanza tra le parti sulla quota da fissare per il riscatto del centrocampista. L’unica certezza, al momento, è che il giocatore spinge per tornare in rossonero.