Milan, Bakayoko senza speranze: un addio che finanzierà il mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bakayoko non verrà riscattato dal Milan a causa delle problematiche create nel corso della seconda parte della stagione e nonostante sia stato uno dei giocatori più positivi tra i rossoneri. I 38 milioni di euro di riscatto sono troppi per i rossoneri, che useranno questi soldi per rimpiazzare cinque calciatori in uscita come Montolivo, Bertolacci, Abate, Mauri e Zapata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.