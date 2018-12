Milan, Bakayoko si sta conquistando il riscatto ma serve uno sconto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tiemoué Bakayoko sta convincendo con la crescita sul campo di settimana in settimana e così il Milan sta entrando nell'ordine delle idee di arrivare in estate con la prospettiva di riscattarne il cartellino. Il giocatore si trova bene e vuole restare, adesso sta a Federico Pastorello, direttore d'orchestra dell'operazione che lo ha portato a Milanello, a convincere il Chelsea a concedere condizioni più favorevoli ai rossoneri rispetto ai 35 milioni di riscatto fissati l'estate scorsa. Rapporti con i Blues che sono strategici e che potrebbero anche rinsaldarsi in caso di ritorno in Champions League. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.