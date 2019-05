Milan-Bakayoko, si va verso l'addio in estate. Kessie non sarà trattenuto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà un'estate calda per il Milan, soprattutto dopo l'ultimo periodo, a prescindere dall'attesa per le nuove sentenze di UEFA e TAS sul Fair Play Finanziario. Ed è anche per questo che è da mettere in preventivo una rivoluzione dell'organico.

In questo senso, già il riscatto di Bakayoko - Champions o non Champions - sarebbe stato complicato (tenuto conto dei 35 milioni da versare al Chelsea oltre all'ingaggio). Ma con il suo comportamento - sottolinea il Corriere dello Sport - il francese ha di fatto ridotto al lumicino le sue possibilità di rimanere.

Capitolo Kessie. Nessuno tratterrà il centrocampista, ma il vero problema sarà semmai realizzare una plusvalenza con l'ex Atalanta, visto quanto è stato pagato.