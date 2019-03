© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tiémoué Bakayoko sta diventando sempre più importante per il gioco di Gattuso. Il Milan anche grazie alla crescita del francese è riuscito a conquistare la zona Champions, e tenterà di restarci aggrappato fino al termine della stagione. Se i rossoneri dovessero centrare l’obiettivo, sarebbe molto più facile per la dirigenza provare a riscattare il cartellino di Bakayoko dal Chelsea. I contatti con la dirigenza londinese sono già avviati da tempo, ma i Blues non vogliono fare sconti. Il Milan d’altronde punta tantissimo sul centrocampista ex Monaco e vorrebbe tenerlo in rosa anche nei prossimi anni. Per questo i soldi provenienti dalla qualificazione in Champions sarebbero di vitale importanza per il riscatto del giocatore, a Leonardo servono quasi 40 milioni di euro. Bakayoko d’altronde si è trovato benissimo in questi 8 mesi, anche se all’inizio della sua avventura ha dovuto soffrire la panchina, ma la crescita è stata notevole ed esponenziale. Per il mercato estivo il riscatto resta una proprietà assoluta per la proprietà americana del Milan. Ma non sarà l’unico investimento che ha in mente il management rossonero, perché l’altra grande necessità riguarda l’esterno d’attacco con caratteristiche diverse da Suso e Calhanoglu, soprattutto se uno dei due dovesse partire per offerte provenienti dall’estero. Tutte valutazioni saranno rimandate a giugno, quando la dirigenza avrà un quadro più chiaro e un budget maggiormente definito, ma sarà un’altra estate importante per i colori rossoneri.