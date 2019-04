Milan, Bakayoko verrà riscattato solo in caso di Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan ha intenzione di riscattare Tiemoué Bakayoko, ma potrà farlo soltanto in un caso. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rossonero è propenso ad acquistarlo a titolo definitivo a fine stagione dal Chelsea, ma solo con la qualificazione in Champions League in cassaforte. Se malauguratamente questo obiettivo dovesse fallire, una delle prime e immediate conseguenze potrebbe essere proprio il mancato riscatto di Bakayoko. In quel caso, infatti, difficilmente il club meneghino potrebbe permettersi di spendere 38 milioni di euro per un giocatore che ha una sola modalità di utilizzo (davanti alla difesa). Insomma, il quarto posto è fondamentale. Lo stesso giocatore ha più volte sottolineato la sua intenzione di rimanere in rossonero, ma tutto dipenderà dal piazzamento finale in campionato.