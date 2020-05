Milan, Bakayoko vorrebbe tornare: due gli ostacoli per riportarlo in Italia

Tiemoué Bakayoko pensa a un possibile ritorno al Milan e tramite il proprio entourage ha già inviato qualche messaggio indiretto al club rossonero. Il franco-ivoriano ha il profilo perfetto anche in ottica Rangnick ma ci sono due ostacoli che devono essere superati per far sì che l'affare possa decollare: il primo è relativo all'ingaggio del giocatore. Il centrocampista dovrebbe tagliarsi l'attuale ingaggio da 6,5 milioni di euro per accettarne uno da 3 milioni, massimo previsto dal nuovo corso milanista. Poi c'è la valutazione del Chelsea. I Blues lo valutavano 35 milioni di euro solo un anno fa, adesso servirà uno sconto molto importante per far sì che il Milan entri in corsa per riportarlo in Italia. A riportarlo è Tuttosport.