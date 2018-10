Milan, ballottaggio Bakayoko-Kessie per affiancare Biglia col Genoa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista del match di questa sera contro il Genoa, Rino Gattuso ha un dubbio di formazione anche in mezzo al campo, dove deve ancora scegliere chi affiancherà Lucas Biglia: se Kessie non dovesse farcela, allora toccherà a Bakayoko giocare dal primo minuto. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport questa mattina.