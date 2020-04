Milan, Baselli resta nel mirino rossonero: Pobega la carta per convincere il Toro

Nel caso in cui il Milan dovesse provare ad affondare il colpo nel prossimo futuro per Daniele Baselli, centrocampista da tempo nel mirino rossonero, il Torino chiederebbe in cambio il centrocampista in prestito al Pordenone Tommaso Pobega. In molti lo considerano il "nuovo Castrovilli" e agli osservatori granata non è sfuggito vista anche l'ottima stagione sotto la guida di Tesser. A riportarlo è Tuttosport.